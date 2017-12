Internetbankieren ABN Amro kampt enige tijd met storing

Tijdens de storing werden betalingen niet direct uitgevoerd. Ze bleven in behandeling staan. Daardoor ontstond een wachtrij aan betalingen die handmatig is weggewerkt.

Na het ontstaan van de storing aan het begin van de avond adviseerde de bank klanten betalingen niet voor een tweede keer te doen.

Toch is dat in een aantal gevallen wel gebeurd, legt een woordvoerder van de bank uit. ''In de meeste gevallen wordt het geld vanzelf teruggestort. Zeker als het gaat om online betalingen via iDEAL naar bekende webshops. Als dat na 48 uur nog niet is gebeurd, adviseren wij contact op te nemen met de bank."