Game of Thrones dit jaar weer meest illegaal gedownloade serie

Op de derde plek volgt The Flash. Dat meldt TorrentFreak, dat de downloadcijfers inventariseerde.

Er werden geen records gevestigd. Op het toppunt deelden 400.000 gebruikers actief een aflevering via bittorrent. Dat gebeurde na de seizoensfinale van Game of Thrones. In 2018 verschijnt het achtste en laatste seizoen van de populaire serie, die via HBO is te zien.

Al zes jaar lang voert Game of Thrones de jaarlijkse toplijst van TorrentFreak aan.

Volgens de website valt aan downloadaantallen niet af te meten of de interesse in het illegaal bekijken van series terugloopt. "Dat komt omdat veel mensen tegenwoordig streamingdiensten en -sites gebruiken", stelt de site. "Aantallen daarvan zijn veel lastiger te registreren."

Nieuw in de top 10-lijst van illegaal gedownloade series zijn Rick and Morty, Prison Break en Sherlock.