'Rusland ondermijnt Ruslandonderzoek via sociale media'

"Er heerst een beeld in de media en bij het publiek dat Rusland hun social media-activiteiten hebben gestaakt na de verkiezingen eind vorig jaar. En dat we nu ons alleen nog zorgen moeten maken over komende verkiezingen", stellen Morell en Rogers.

"Maar die opvatting is onjuist. Ruslands operatie is nog altijd gaande in de Verenigde Staten. Ze zijn doorgegaan na de verkiezingen en zijn vandaag de dag nog altijd bezig." Middels de berichten wil Rusland het politieke landschap beïnvloeden voor de congresverkiezingen van 2018.

"Dit zou iedereen op scherp moeten zetten: Republikeinen, Democraten en onafhankelijken. Buitenlandse overheden zouden zowel openlijk als geheim niet mogen spelen met onze democratie", stellen beide mannen.

Zo was er begin december sprake van veel berichten gericht op het ondermijnen van vertrouwen in het Ruslandonderzoek geleid door Mueller. In het onderzoek van Mueller wordt gekeken naar eventuele banden tussen de Russische regering en het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump.

Michael Flynn

Het ging daarbij onder meer om berichten om de FBI in diskrediet te brengen nadat een medewerker van de dienst anti-Donald Trump teksten had geplaatst. ABC News werd 'aangevallen' vanwege een foutief artikel over Trump en zijn voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Ook de Obama-regering werd meegenomen in de berichtgeving omdat zij toestemming zouden hebben gegeven voor contact tussen Flynn en de toenmalige Russische ambassadeur in de VS Sergey Kislyak.

Flynn trad in februari alweer af als adviseur nadat bekend werd dat hij had gelogen over zijn contact met de ambassadeur. Medewerkers van de Obama-regering hebben elke betrokkenheid bij dat contact altijd ontkend.