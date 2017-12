Twitter-account Julian Assange om onbekende reden even verdwenen

Uit Google Cache blijkt dat de laatste tweet waarschijnlijk op vrijdag verstuurd is. Volgens Gizmodo is het waarschijnlijk dat het account tussen 1.00 uur en 2.00 uur 's nachts Nederlandse tijd is verwijderd. Rond 17.00 uur was het account weer online.

Het lijkt er niet op dat het account verwijderd is door Twitter, bijvoorbeeld omdat Assange de regels heeft overtreden. Dat wordt normaal gesproken vermeld door het sociale medium. Twitter heeft nog niet gereageerd op vragen van diverse media.

Het officiële Twitter-account van WikiLeaks bestaat nog wel. Dat account heeft nog niet gereageerd op het verdwijnen van het account van Assange. Ook tegenover diverse media, waaronder Gizmodo, heeft de organisatie nog niets gezegd.

Ambassade

Assange zocht in 2012 zijn toevlucht in de ambassade van Ecuador in het Verenigd Koninkrijk. Hij verschuilt zich daar, omdat hij bang is om aangehouden te worden op verzoek van Zweden. Daar zou hij zich meermaals schuldig hebben gemaakt aan seksuele vergrijpen.

Ook is Assange bang via Zweden uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten, omdat hij diverse militaire geheimen van het land op WikiLeaks publiceerde. Voor zo ver bekend zit Assange nog steeds in de ambassade van Ecuador ondergedoken.