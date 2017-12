'Honderden journalisten doelwit van Russische hackersgroepering'

Dat schrijft persbureau AP op basis van een lijst met doelwitten van Russische hackers, afkomstig van het beveiligingsbedrijf SecureWorks.

Volgens het persbureau waren journalisten de op twee na grootste groep mensen op de doelwittenlijst. Diplomaten en mensen van van de Democratische Partij vormden de grootste groep.

Ongeveer vijftig van de tweehonderd journalisten op de lijst werken voor The New York Times. In vijftig andere gevallen ging het om journalisten die als buitenlandcorrespondent in Moskou werken of om journalisten van onafhankelijke Russische media.

Ook prominente mediapersoonlijkheden uit Oekraïne, de Baltische staten, Moldavië en Washington stonden op de lijst, aldus AP.

Fancy Bear

Het gaat om doelwitten van de hackersgroep die Fancy Bear wordt genoemd. De hackersgroepering probeerde via onder meer phishing-technieken gegevens te ontfutselen.

Autoriteiten in de Verenigde Staten verdenken de groep ervan namens of voor de Russische militaire inlichtingendienst te werken. De groep staat ook bekend als APT28.

Fancy Bear zou zijn pijlen vorig jaar onder meer gericht hebben op Russische oppositieleiders, Oekraïense politici en Amerikanen uit de inlichtingenwereld. Daarnaast waren ook de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton en haar campagneleider John Podesta doelwit.

Ook Eliot Higgings van Bellingcat, een journalistiek platform dat veel onderzoek doet naar het neerhalen van MH17, zegt sinds de onthullingen van het onderzoekscollectief doelwit te zijn geweest van Russische hackers.