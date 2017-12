Podcast: Krijg je volgend jaar echt 'downloadboetes'?

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (6,8 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Downloadboetes

Dutch FilmWorks maakte afgelopen week bekend dat het schikkingsvoorstellen van 150 euro wil gaan versturen naar mensen die illegaal de film The Hitman's Bodyguard downloaden. Daarvoor gaat het bedrijf nu ip-adressen verzamelen. Dan zijn ze er echter nog niet. Moeten downloaders echt gaan vrezen voor 'boetes' in 2018?

Magic Leap

Al jaren werkt Magic Leap in het geheim aan een veelbelovende augmentedrealitybril. Het bedrijf haalde 1,5 miljard dollar aan investeringen op, maar heeft nog geen product geleverd en wordt geplaagd door geruchten over tegenvallende ontwikkelingen. Afgelopen week kregen we een eerste afbeelding van de bril te zien die in 2018 in handen moet komen te liggen van ontwikkelaars. Moeten we onze verwachtingen van Magic Leap bijstellen?

