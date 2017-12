Dutch FilmWorks wil 'downloadboetes' van 150 euro uitdelen

Dat heeft de filmmaatschappij op donderdag bekendgemaakt. Dutch FilmWorks zal samenwerken met het Duitse Tecxpio om IP-adressen te verzamelen van mensen die de film illegaal hebben gedownload.

De lijst van IP-adressen zal vervolgens worden voorgelegd aan internetproviders, met het verzoek de contactgegevens van de downloaders te verstrekken.

Dutch FilmWorks wil de adressenlijst gebruiken om schikkingsvoorstellen te versturen naar de downloaders, waarin een schikkingsbedrag van 150 euro wordt voorgelegd.

De schikkingsvoorstellen zijn strikt gezien geen boetes' omdat het bedrijf die zelf niet mag opleggen. De filmdistributeur zegt echter geen juridische stappen te ondernemen als het bedrag wordt betaald.

Pilot

Een woordvoerder van Dutch FilmWorks noemt het initiatief een pilot, waarmee ze kijken hoe het boeteproces gaat verlopen. "De 150 euro is ook een voorlopig bedrag dat nog kan veranderen. We baseren dit op de kosten van het proces en de opgelopen schade."

Het bedrijf gaat vooraf aankondigen van welke films ze IP-adressen verzamelen. "We zijn dat juridisch verplicht". Het verzamelen IP-adressen bij The Hitman's Bodyguard is op 21 december van start gegaan.

Providers

Het is onduidelijk of de providers ook adressen aan Dutch FilmWorks gaan verschaffen. In het verleden waren internetleveranciers niet bereid om vrijwillig deze informatie af te staan.

De filmuitgever zegt bereid te zijn om naar de rechter te stappen, mochten providers geen adressen willen leveren.

"We hebben een vaste procedure waarbij we een klant en klagende partij met elkaar in contact proberen te krijgen", vertelt XS4ALL-woordvoerder Niels Huijbregts.

XS4ALL stelt niet zomaar klantinformatie te verstrekken, omdat het bedrijf niet internetverkeer controleert om in te zien of er illegaal verkeer plaatsvindt. "Zoiets zou dus doorgaans via de rechter moeten." Een woordvoerder van Ziggo zegt "alleen gegevens te verstrekken na een daartoe strekkende gerechtelijke uitspraak".

De Autoriteit Persoonsgegevens gaf Dutch FilmWorks recent toestemming om de IP-adressen van downloaders te verzamelen.