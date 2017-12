Twitter meldt voortaan dat tweets lokaal geblokkeerd zijn

Twitter blokkeert al sinds 2012 tweets in sommige landen, wanneer die de lokale wetgeving overtreden. Zo worden tweets met hakenkruizen in Duitsland geblokkeerd, maar zijn ze in veel andere landen wel zichtbaar.

Tot nu toe meldde Twitter alleen aan degene die de tweet geplaatst had waarom die in sommige landen geblokkeerd werd. Om de transparantie te vergroten, krijgt nu voortaan iedereen in het geblokkeerde gebied die melding te zien, meldt Twitter.

Gebruikers zien dan ook welke lokale wetgeving de geblokkeerde tweet overtreedt. "Hoe meer we over ons handelen kunnen vertellen, hoe beter het publiek de verschillende uitdagingen kan begrijpen, legaal of anderszins", zegt hoofd juridisch beleid Jeremy Kessel.

Cartoonist

Twitter kwam eerder deze week in het nieuws, toen het de Nederlandse columnist Ruben Oppenheimer verzocht een spotprent te verwijderen. Twitter deed dat na een gerechtelijk bevel van de Turkse justitie, dat eiste dat een spotprent van de Turkse president Erdogan offline wordt gehaald.

De betwiste tweet van Oppenheimer staat echter nog steeds online. Twitter vraagt Oppenheimer en andere Nederlanders met kritische tweets over Turkije die in eerste instantie vrijwillig te verwijderen.