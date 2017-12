Chinese Uber-rivaal Didi Chuxing haalt 4 miljard dollar op

Didi Chuxing gaat het geld investeren in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, internationale uitbreiding en elektrische voertuigen, meldt het bedrijf donderdag.

Het bedrijf haalde eerder al in totaal 13 miljard dollar aan investeringen op van onder meer webwinkel Alibaba, internetbedrijf Tencent en Apple. De cashreserves van Didi Chuxing groeien met de investering tot 12 miljard dollar.

Onder de nieuwe investeerders zit onder meer investeringsmaatschappij Mubadala uit Abu Dhabi, zeggen ingewijden tegen Bloomberg. Het Japanse SoftBank zegt zelf dat het opnieuw in Didi Chuxing heeft geïnvesteerd.

Uber op de hielen

Didi Chuxing zit Uber op de hielen als het gaat om de titel van 's werelds meest waardevolle startup. Beide bedrijven zijn nog relatief jong en ondanks hun grote waarde en bereik nog niet beursgenoteerd.

In 2016 nam Didi Chuxing de Chinese tak van Uber over, waarmee het zijn positie als grootste taxidienst in het land versterkte. Uber kreeg in ruil voor zijn Chinese tak een aandeel in Didi Chuxing.

Uber geldt met een geschatte marktwaarde van zo'n 68 tot 70 miljard dollar nog steeds als 's werelds meest waardevolle startup. Toch waardeerde het Japanse SoftBank het taxibedrijf onlangs 30 procent lager, toen het aanbood aandelen van het bedrijf over te nemen.