'Netflix domineert video on demand in Nederland'

Dat maakt Multiscope bekend in zijn Smart Media Monitor. Voor het marktonderzoek werden 6.700 Nederlanders ondervraagd.

Uit het onderzoek blijkt dat zo'n 5,6 miljoen Nederlanders gemiddeld 84 minuten per dag naar Netflix kijken. In totaal komt dat neer op 472 miljoen kijkminuten per dag. Daarmee heeft Netflix een derde van de totale video on demand-kijktijd in handen. YouTube volgt met 18 procent van de kijktijd.

In Nederland betalen ongeveer 2,8 miljoen huishoudens voor Netflix, maar het bereik ligt een stuk hoger. Niet alleen gebruiken meerdere mensen de dienst binnenshuis, ook zou 40 procent een account buiten het huishouden delen. Per huishouden telt Netflix gemiddeld 1,43 kijkers.

De sterkste groei van Netflix lijkt achter de rug, zegt Multiscope. Van de niet-gebruikers heeft op dit moment nog 8 procent interesse om in de toekomst een abonnement te nemen.