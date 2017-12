Minister Ollongren moet opnieuw oordelen over geheimhouden tapstatistieken

Dat oordeelt de Raad van State woensdagochtend in een langlopende zaak tegen de minister van Binnenlandse Zaken, destijds Ronald Plasterk, aangespannen door privacyorganisatie Bits of Freedom.

De zaak loopt al sinds 2014. Bits of Freedom vroeg destijds de tapstatistieken voor 1971 tot en met 2013 op bij Plasterk.

Alleen de statistieken over 1991 tot en met 2001 en 1984, 1985 en 1986 werden door hem vrijgegeven. Over de andere periodes voor 1991 waren geen statistieken beschikbaar, maar informatie over de jaren 2002 tot en met 2013 was volgens de minister geheim. De gegevens over 2009 zijn inmiddels wel openbaar gemaakt.

De Raad van State oordeelt nu dat minister Plasterk onvoldoende heeft uitgelegd waarom de tapstatistieken van de overige jaren geheim moeten blijven. Daarmee wordt het vorige besluit van de minister om de cijfers alsnog geheim te houden vernietigd. Dat besluit dateert van 16 juni vorig jaar.

Minister Ollongren zal opnieuw over het bezwaar van Bits of Freedom tegen de geheimhouding moeten beslissen, "met inachtneming van deze uitspraak".