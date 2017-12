Europees Hof verplicht Uber taxivergunningen af te nemen

Dat heeft het Europees Hof op woensdag besloten in een rechtszaak tussen Spaanse taxichauffeurs en Uber.

Volgens de aanklagers brak Uber de wet in Spanje, door chauffeurs zonder taxivergunning de weg op te sturen. Uber beweerde geen vergunning nodig te hebben, omdat het bedrijf strikt gezien een informatiedienst is.

Volgens het Hof moet Uber "worden beschouwd als onlosmakelijk verbonden met een vervoersdienst". Daarom zou Uber ook op die manier gekwalificeerd moeten worden. Het zou betekenen dat Europese lidstaten Uber als vervoersbedrijf moeten behandelen, waarbij een vergunning vaak verplicht wordt.

Spanje

De kwestie komt met de uitspraak weer te liggen bij de Spaanse rechter, die zich uiteindelijk zal uitspreken over de individuele zaak. De conclusie legt in bredere zin vast hoe Uber zal worden gedefinieerd binnen Europa.

"Dit oordeel zal niks veranderen in hoe we in de meeste Europese landen actief zijn", aldus een woordvoerder van het bedrijf. "Maar miljoenen Europeanen zijn hiermee nog steeds niet in staat om apps zoals die van ons te gebruiken."

UberPop

De uitspraak heeft vooral gevolgen voor diensten zoals UberPop, waarbij de taxi-app gewone gebruikers anderen laat vervoeren. UberPop is in veel landen niet langer actief.

In Nederland stopte UberPop in 2015, nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport deze dienst illegaal had verklaard.