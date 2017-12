Veiligheidsadviseur VS beschuldigt Noord-Korea van WannaCry-aanval

Bossert spreekt zijn beschuldigingen uit in zakenkrant The Wall Street Journal. Volgens hem is er voldoende bewijs dat "Noord-Korea rechtstreeks verantwoordelijk is voor de wijdverbreide aanval, die miljarden heeft gekost".

De Britse regering had Noord-Korea in oktober ook al van de aanval beschuldigd. Het Witte Huis zal de beschuldiging naar verwachting dinsdag in een verklaring officieel herhalen. Noord-Korea heeft altijd alle betrokkenheid bij de cyberaanval ontkend.

De Amerikaanse regering heeft met "een zeer hoge mate van zekerheid" vastgesteld dat een hackersgroep Lazarus Group, die werkt voor de Noord-Koreaanse overheid, de WannaCry-aanval heeft uitgevoerd.

Ook de regering van het Verenigd Koningkrijk schrijft de WannaCry-aanval dinsdag toe aan de Lazarus Group.

'Toekomstige aanvallen'

De beschuldiging is volgens de medewerker bedoeld om het regime in Noord-Korea verantwoordelijk te stellen voor zijn daden en om "toekomstige aanvallen moeilijker te maken".

WannaCry wist in een paar dagen tijd honderdduizenden computersystemen in honderdvijftig landen te besmetten. De systemen werden vergrendeld en de makers eisten omgerekend enkele honderden euro's in bitcoins. In Groot-Brittannië werden meerdere ziekenhuizen tot slachtoffer gemaakt.

De verdere verspreiding van gijzelsoftware werd, deels bij toeval, gestopt toen een Britse onderzoeker een zogeheten 'killswitch' ('uit-knop') in de code ontdekte.

