Facebook beperkte toegang tot video's drie keer vaker om overtreding wetten

Dat blijkt uit het transparantierapport dat Facebook maandag publiceerde. De stijging komt met name door een video van een schietpartij op een school in Mexico in januari van dit jaar. De video werd massaal op het sociale medium verspreid, waarna de toegang 20.506 keer beperkt werd op verzoek van de Mexicaanse politie.

In totaal maakte Facebook in de eerste zes maanden van dit jaar 28.000 berichten, foto's en video's die de lokale wetten overtraden onzichtbaar. De video uit Mexico was daarmee goed voor 72 procent van de beperkingen.

In het laatste half jaar van 2016 werd de toegang tot content 7.000 keer beperkt. Dat is een stijging van 304 procent.

Nederland

Ook bracht Facebook naar buiten hoe vaak er gegevens werden opgevraagd door overheden en lokale autoriteiten. In Nederland werden er 804 verzoeken ingediend, tegenover 630 in het laatste half jaar van 2016. Er werden gegevens over 1.359 accounts opgevraagd, in 93 procent van de gevallen gaf Facebook de informatie ook.

Wereldwijd steeg het aantal verzoeken om data met 21 procent ten opzichte van de laatste zes maanden van 2016.