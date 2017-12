Twitter sluit extreemrechtse accounts na invoering strengere regels

Dat meldt Twitter maandag in een blogbericht. Het bedrijf wil meer gaan doen om geweld aan te pakken op het sociale medium. Zo worden accounts die verwant zijn aan organisaties die geweld gebruiken of verheerlijken permanent verwijderd. Voor onder meer militaire en overheidsinstanties wordt een uitzondering gemaakt.

Daarnaast worden accounts die anderen bedreigen of beledigen ook permanent gesloten. Dit geldt ook voor accounts die discrimineren of zich schuldig maken aan seksisme. Haatdragende afbeeldingen als logo’s, symbolen of platen worden verwijderd.

Britain First

Na het invoeren van de strengere regels werden diverse accounts gesloten door Twitter. Het gaat onder meer om het accounts van de extreemrechtse Britse politieke partij Britain First.

In november tweette Jayda Fransen, vice-voorzitter van de partij, een filmpje waarin een Nederlandse jongen op krukken in elkaar werd geslagen. Volgens Fransen werd de jongen door een moslim-migrant in elkaar geslagen, maar in werkelijkheid is de jongen in Nederland geboren.

De Amerikaanse president Donald Trump retweette dat filmpje, wat hem op veel kritiek kwam te staan. De Britse premier Theresa May noemde de keuze om berichten van Fransen te retweeted fout, omdat het zou gaan om een politieke partij die streeft naar verdeeldheid in de maatschappij.

Ook de persoonlijke Twitter-accounts van Fransen en haar collega Paul Golding, leider van Britain First, zijn gesloten.