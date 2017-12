Stiekem geïnstalleerde plug-in uit Firefox verwijderd na ophef

Het gaat om de extensie Looking Glass, onderdeel van een promotiecampagne rond de tv-serie Mr. Robot.

De extensie werd zonder melding geïnstalleerd, en had enkel de onduidelijke omschrijving 'my reality is different than yours'. Daardoor ontstond ophef onder gebruikers, die hun onvrede onder meer op Reddit lieten blijken.

Gebruikers zijn kwaad dat Mozilla ongevraagd een extensie heeft geïnstalleerd. Zij dachten dat het bijvoorbeeld malware was, of noemen de ongevraagde installatie een schending van hun vertrouwen.

Mozilla verklaart dat de extensie pas wordt geactiveerd wanneer gebruikers meedoen aan het promotiespel van Mr. Robot.

Tegenover Gizmodo zegt Mozilla dat de extensie niet meer automatisch in Firefox geplaatst zal worden, en in plaats daarvan zal worden aangeboden in de Firefox add-on store.

De serie Mr. Robot draait om hackers, en bevat ook een zogenoemd alternate reality game. Kijkers kunnen aan de hand van hints meer ontdekken over het verhaal, onder meer via de browserextensie in Firefox.