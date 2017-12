Facebook voegt snooze-knop toe aan nieuwsfeed

Dat meldt Facebook vrijdag in een blogbericht.

Na het snoozen verdwijnen de updates van de vriend, groep of pagina in kwestie maximaal dertig dagen uit de nieuwsfeed. Daardoor is het niet langer nodig om pagina's, groepen of vrienden te ontvolgen of verlaten om updates uit de nieuwsfeed te verwijderen.

De knop verschijnt in het uitklapmenu rechtsboven in een bericht te klikken. Als de snooze-periode verstreken is, krijgt de gebruiker een notificatie. Het snoozen kan verder op ieder moment uitgeschakeld worden.