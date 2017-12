'Overheid kan nepnieuws op digitale platformen aanpakken'

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft dat onderzocht en komt vrijdag met een serie aanbevelingen. Belangrijkst is volgens het CPB dat er meer transparantie is over de werking van sociale netwerken.

Zulke platforms kunnen worden verplicht om ongewenste of schadelijke berichten, bijvoorbeeld spam of discriminerende berichten, te markeren of filteren. Gebruikers zien dan gemakkelijk of ze met nepnieuws te maken hebben. Ook kunnen de platforms worden verplicht om een feedback-mogelijkheid te bieden, zodat gebruikers commentaar kunnen geven.

Verder moeten de platforms alle gebruikers de mogelijkheid geven een 'verified account' aan te maken. Hun identiteit is dan gecontroleerd en kan als betrouwbaar gelden.

Advertenties

Politieke advertenties zouden volgens het CPB altijd duidelijk herkenbaar en herleidbaar moeten zijn. Bovendien stellen de onderzoekers dat politieke advertenties per burger niet zouden moeten verschillen. Nu gebruiken politieke partijen platformen als Facebook juist om hele specifieke groepen burgers te bereiken.

Het CPB suggereert ook dat de overheid een vergunningsstelsel voor online platformen zou kunnen oprichten. Hoe dat precies zou moeten werken, wordt echter niet duidelijk gemaakt. Bovendien wijst het CPB er zelf op dat het onder Europese wetgeving niet toegestaan is om 'diensten van de informatiemaatschappij' vergunningsplichtig te maken.