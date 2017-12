Verenigde Staten trekken regels voor netneutraliteit terug

De commissie van de FCC bestond uit drie Republikeinse en twee Democratische commissarisen. De Republikeinen stemden alle drie voor het terugtrekken van de regels, de Democraten tegen, meldt TechCrunch.

De regels rondom netneutraliteit maken dat providers alle data hetzelfde moeten behandelen. Ze mogen bijvoorbeeld geen extra geld vragen voor het bekijken van YouTube of Netflix, of het gebruik van WhatsApp.

Ook mogen providers de toegang tot legale content, apps en diensten niet blokkeren en mogen diensten, apps en websites geen voorrang krijgen in ruil voor geld. In Amerika werden de regels in 2015 ingevoerd onder de vorige president Barack Obama.

Veel Amerikaanse techbedrijven, zoals Netflix, Twitter, Apple, Facebook en Google, pleitten eerder dit jaar voor het behouden van de regels voor netneutraliteit.

Aanklachten

De FCC heeft nu echter besloten die regels terug te trekken, waardoor dit allemaal wel mag. Volgens voorzitter Ajit Pai zorgt het afschaffen van de regels ervoor dat Amerikanen weer met hun portemonnee kunnen gaan stemmen. Het wijzigen van de Amerikaanse regels heeft geen gevolgen voor internetgebruikers buiten het land.

Eric Schneiderman, procureur-generaal van New York, zei donderdag dat hij een aanklacht van meerdere Amerikaanse staten tegen de FCC zal leiden. De Democraat zei in een verklaring dat hij een aanklacht zal indienen "om het illegaal terugdraaien van netneutraliteit door de FCC te stoppen". Ook de procureur-generaal van Washington zegt een aanklacht in te willen dienen.

Techbedrijven

De American Civil Liberties Union zei ook een aanklacht te gaan indienen. Een handelsgroep die onder meer Facebook en Alphabet vertegenwoordigt zei tegen de beslissing te zijn en juridische opties te overwegen.

Netflix liet op Twitter weten het niet eens te zijn met de beslissing. "Dit is het begin van een langere juridische strijd. Netflix staat naast innovatieve bedrijven, groot en klein, om zich tegen deze misplaatste beslissing van de FCC te verzetten", aldus het bedrijf. Twitter zei te blijven vechten voor netneutraliteit.

Sheryl Sandberg, algemeen directeur van Facebook, noemde de beslissing "teleurstellend en schadelijk". "Providers zouden niet mogen beslissen wat mensen online kunnen zien of meer geld kunnen vragen voor bepaalde websites." Het sociale netwerk zegt met leden van het Congres te willen werken om het "internet gratis en open te houden voor iedereen".

Nederland

In Nederland werd de netneutraliteit in 2012 in de telecomwet opgenomen. Nederland was na Chili het tweede land ter wereld dat die regels vastlegde en het eerste in Europa. De Europese Unie voerde in 2016 een EU-brede wet voor netneutraliteit in.