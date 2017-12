Britse provider creëert internetverbinding over nat touw

Directeur Adrian Kennard van provider Andrews & Arnold schrijft op zijn blog dat de test werd uitgevoerd nadat een klant had geklaagd over de snelheid van zijn ADSL-verbinding. De klant grapte dat "nat touw" nog een snellere verbinding zou opleveren.

De provider voerde de houtje-touwtjetest uit op zijn kantoor, met een twee meter lang stuk touw dat in zout water was geweekt. Het zout zorgt ervoor dat elektriciteit beter wordt geleid. Wel moest het touwtje elke 30 minuten opnieuw nat worden gemaakt.

"Ik moet u waarschuwen dat het onderhoud van deze verbindingen met nat touw erg moeilijk is", schreef de provider daarom aan zijn klant. De verbinding zou bovendien niet meer werken als er een kilometers lang stuk touw moet worden gebruikt.

Kennard zegt tegen de BBC dat het experiment aantoont hoe robuust ADSL-signalen zijn. In het Verenigd Koninkrijk gebruikt bijna de helft van de huishoudens nog zo'n verbinding. In Nederland lopen de meeste verbindingen over de kabel of over VDSL, de snellere opvolger van ADSL.