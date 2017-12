Autoriteiten VS onderzoeken bedrijfsspionage Uber

Uber is al verwikkeld in een rechtszaak die werd aangespannen door Waymo, de Google-zuster die zelfrijdende auto's ontwikkelt.

Waymo claimt dat Uber duizenden geheime documenten van Waymo in handen heeft gekregen. Voormalig medewerker Anthony Levandowski zou die documenten hebben meegenomen naar Uber.

Uit een brief van het Openbaar Ministerie in San Francisco blijkt dat er ook een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak loopt, meldt persbuerau AP donderdag. Het OM wilde de brief geheimhouden, maar hij werd via de Waymo-rechtszaak toch openbaar.

In de brief staan geen details over de verdenkingen van het OM of personen die van misdaden worden verdacht. Uber ontkent dat er sprake is geweest van diefstal van bedrijfsgeheimen.

Uitstel

Eigenlijk zou de inhoudelijke behandeling van de Waymo-zaak vorige week beginnen, maar na de verschijning van de brief werd de zaak uitgesteld. Waymo krijgt meer tijd om de claims van voormalig Uber-medewerker Richard Jacobs te onderzoeken.

Jacobs claimt dat Uber een speciaal spionageteam in dienst had, dat werkte met niet-traceerbare apparatuur. Behalve Waymo zouden ook concurrenten als Lyft zijn bespioneerd. Rechter William Alsup was woedend dat Uber de aantijgingen van Jacobs onder de pet had gehouden in de Waymo-zaak.

De volledige brief met beschuldigingen van Jacobs wordt waarschijnlijk vrijdag openbaar, tenzij een hogere rechtbank besluit dat geheimhouding op zijn plaats is.