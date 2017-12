'Rusland gaf dollar uit aan berichten op Facebook tijdens Brexit'

Dat maakte Facebook na een onderzoek bekend, schrijft onder meer de BBC. De Britse verkiezingscommissie verzocht het sociale netwerk afgelopen november om uit te zoeken of er sprake was van Russische inmenging tijdens het Brexit-referendum in 2016.

Facebook zegt Russische accounts te hebben onderzocht die aan de Internet Research Agency (IRA) waren verbonden. Het bedrijf vond dat er voor omgerekend zo'n 80 eurocent aan advertenties was ingekocht. In vier dagen bereikten de reclames tweehonderd Britse gebruikers. De berichten gingen niet over Brexit, maar over immigratie.

Twitter maakte de resultaten van zijn onderzoek eveneens bekend. Volgens het bedrijf kochten Russen voor 1.032 dollar aan advertenties. Het gaat om zes berichten die inspeelden op de Brexit.

Verkiezingen

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen stonden er 80.000 berichten van Rusland op Facebook. Zo'n 126 miljoen mensen zouden deze advertenties hebben gezien. Ook op Twitter zou veel nepnieuws en propaganda zijn verspreid.