Zuid-Korea overweegt 'bitcoinbelasting'

De overheid van Zuid-Korea hield woensdag een noodvergadering, meldt Reuters. Het land overweegt een belasting op winst uit cryptovaluta en wil minderjarigen verbieden eigen rekeningen voor de munten te openen.

Bitcoin, de bekendste cryptomunt, zit sinds halverwege dit jaar erg in de lift. De waarde van munt steeg van zo'n 3.000 dollar in juni naar bijna 17.000 dollar in december.

Cryptomunten populair

Door die grote waardestijging neemt ook de interesse in cryptovaluta toe. In Azië waren cryptomunten al bovengemiddeld populair: naar schatting zijn Japan en Zuid-Korea samen goed voor de helft van de wereldhandel in cryptovaluta.

Zuid-Korea verbood bedrijven in het land eind september al om zogenoemde ICO's te doen. Daarbij geven bedrijven eigen cryptovaluta uit om snel groeikapitaal op te halen zonder grote investeerders.

In Nederland waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder dit jaar al voor de risico's van beleggen in cryptovaluta. De AFM vergeleek virtuele munten toen met de internetzeepbel van eind jaren negentig.

Dinsdag werd nog bekend dat Noord-Korea flink zou verdienen aan de stijgende waarde van de bitcoin.