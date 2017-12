Google opent centrum voor kunstmatige intelligentie in China

Google wil met het centrum profiteren van Chinees talent op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), meldt het bedrijf woensdag.

Hoewel de zoekmachine van Google al jaren wordt geblokkeerd in China, werken er nog altijd honderden Chinezen in China voor Google. Het onderzoekscentrum in Peking gaat samenwerken met andere Google-centra die kunstmatige intelligentie onderzoeken in onder meer New York, Toronto, Londen en Zurich.

"Ik geloof dat AI en de voordelen daarvan geen grenzen kent", schrijft Dr. Fei-Fei Li, hoofdwetenschapper van Google Cloud. "Het heeft de potentie om ieders leven beter te maken. We willen werken met het beste AI-talent, waar dat talent ook is."

Li is het voormalig hoofd van het AI-onderzoekslab van de universiteit Stanford, en gaat het Chinese team leiden. Dat doet zij samen met Jia Li, het voormalig hoofd onderzoek van Snapchat-moederbedrijf Snap.

Het Chinese onderzoekslab van Google zou al 'toptalent' hebben aangenomen, maar biedt ook nog tientallen functies op het gebied van kunstmatige intelligentie in Peking.