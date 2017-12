Belgische provider stopt nog dit jaar met telegram

Op 29 december stopt de telegramdienst van Proximus, maakte de provider dinsdag bekend. Het was sinds 1846 mogelijk om telegrammen te sturen in België. Proximus stond tot 1992 nog bekend als de RTT: Regie voor Telegrafie en Telefonie.

De populariteit van het telegram nam al jaren af. In de eerste elf maanden van dit jaar werden nog ruim achtduizend telegrammen gestuurd in België, 20 procent minder dan een jaar eerder.

Het versturen van een telegram was ook prijzig: minstens 16,25 euro voor 20 woorden. Het telegram werd dan met de reguliere post bezorgd; bezorging met een koerier kostte 23,75 euro voor 20 woorden en nog eens 90 eurocent per kilometer vanuit Brussel.

Proximus zegt dat vaste klanten van de telegramdienst persoonlijk op de hoogte zijn gesteld van de afschaffing. Overigens was het telegram al deels gedigitaliseerd: teksten voor een telegram konden worden ingeleverd in een telegraafkantoor of per telefoon, maar ook per e-mail.

Hoewel KPN al in 2001 stopte met zijn telegramdienst, is het nog wel mogelijk om een telegram te sturen in Nederland. De Zwitserse firma UTS - met een kantoor in het Groningse Alteveer - bezorgt nog telegrammen voor 27 euro per stuk. De berichten worden voornamelijk nog verzonden om mensen te feliciteren na belangrijke levensgebeurtenissen.