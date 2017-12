Android-oprichter terug bij Essential na aantijgingen ongepaste relatie

Rubin besloot tijdelijk een stap terug te nemen uit het bedrijf, nadat bleek dat The Information over de relatie ging schrijven. Volgens Recode is hij afgelopen vrijdag weer teruggekeerd.

Het nieuws over Rubin kwam eind november aan het licht, maar de topman trok zich een paar weken daarvoor al terug.

Hoewel Rubin niet actief was bij zijn nieuwe bedrijf, werkte de topman nog wel in hetzelfde pand. Hij was namelijk nog wel actief bij zijn investeringsbedrijf Playground Global, dat een kantoor deelt met Essential.

Essential maakt Android-smartphones, maar biedt deze op het moment nog niet aan in Nederland.

Relatie

De topman zou een relatie hebben gehad met een werknemer toen hij nog bij Google werkte. Het zoekbedrijf verbiedt zulke relaties tussen managers en ondergeschikten. Volgens Rubin ging de vrouw vrijwillig een relatie met hem aan en heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan wangedrag.

Nadat de toenmalige partner van Rubin een klacht had ingediend, begon Google een onderzoek naar het voorval. Daarbij werd geconcludeerd dat de topman een inschattingsfout had gemaakt.