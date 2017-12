Rechtszaak tussen Uber en Londen maandag van start

De hoorzitting op maandag is voornamelijk bedoeld om een datum te bepalen voor een uitgebreidere hoorzitting in 2018, zegt een woordvoerder van Uber tegen NU.nl.

Uber hoopt met de rechtszaak zijn taxilicentie in Londen weer terug te krijgen. De gemeente trok deze in september in, onder meer omdat de dienst de openbare veiligheid onvoldoende zou garanderen. In Londen zijn ongeveer 40.000 Uber-chauffeurs actief.

Het bedrijf is tegelijkertijd in gesprek met de ov-autoriteit Transport for London (TfL), in een poging om het geschil buiten de rechtbanken op te lossen. De rechtszaak zou jaren in beslag kunnen nemen, meldt Reuters.

Misdrijven

Volgens de gemeente en TfL heeft Uber onvoldoende gedaan om misdrijven te melden bij de juiste instanties. Daarnaast zou het bedrijf niet goed de achtergrond van chauffeurs controleren.

De vergunning werd formeel op 30 september al ingetrokken. Uber-chauffeurs mogen echter in de stad blijven rijden zolang de zaak bij de rechter ligt