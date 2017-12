Uber schikt in zaak verkrachtingszaak India

De voorwaarden van de schikking zijn niet bekendgemaakt, meldt Recode.

De vrouw, die anoniem is gebleven, klaagde het bedrijf, voormalig directeur Travis Kalanick en voormalige topmannen Eric Alexander en Emil Michael aan, nadat bleek dat Alexander haar medisch dossier had opgevraagd na de verkrachting.

Alexander zou concurrent Ola er van hebben verdacht het incident in scène te hebben gezet. Om die reden zocht hij de medische gegevens van de vrouw op. Het is onduidelijk hoe hij die gegevens precies in handen heeft gekregen. Hij zou het dossier een jaar in handen hebben gehad en aan anderen hebben getoond, voordat zijn kopie uiteindelijk werd vernietigd. De voormalig topman werd na de onthulling van het incident in juni ontslagen.

De chauffeur kreeg eerder al een levenslange gevangenisstraf. Hij bleek al gezocht te worden voor diverse andere misdaden, maar kon toch bij Uber aan de slag. Uber werd na het incident in 2014 enige tijd verbannen uit de stad New Dehli.