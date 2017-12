'YouTube lanceert volgend jaar betaalde muziekdienst'

Dat meldt Bloomberg vrijdag op basis van anonieme bronnen.

Warner Music, een van de drie grootste platenlabels ter wereld, zou al een overeenkomst met YouTube hebben bereikt over een licentie op zijn muziek. De gesprekken met Sony, Universal en onafhankelijke platenlabels zouden nog lopen.

De muziekindustrie is in de afgelopen jaren steeds kritischer geworden over YouTube, waar veel muziek al gratis kan worden beluisterd in de vorm van muziekvideo's. Zulke gratis streams leveren platenlabels veel minder geld op dan streams via betaalde diensten als Spotify Premium.

Play Music

Google, het moederbedrijf van YouTube, heeft al een eigen streamingdienst, Google Play Music. In de VS introduceerde YouTube daarnaast al een betaalde dienst die het mogelijk maakt om muziekvideo's offline te bekijken. De betaaldienst YouTube Red richt zich tegenwoordig echter minder op muziek, en meer op extra video's van bekende YouTubers.

De nieuwe streamingdienst, met de voorlopige naam Remix, gaat volgens Bloomberg meer lijken op Spotify. Maar er zullen nog steeds videoclips beschikbaar zijn.

De gesprekken met Sony en Universal zouden al een jaar lopen. Volgend jaar moet YouTube ook opnieuw onderhandelen met Vevo, het bedrijf dat de licenties regelt voor de muziekvideo's van Sony en Universal.