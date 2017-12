'Risico op hacks bij sluizen en gemalen door verouderde software'

De beveiligingssoftware wordt doorgaans maar vijf jaar lang bijgewerkt, terwijl de computersystemen om de waterwerken te bedienen tot dertig jaar lang meegaan. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur.

Zonder updates groeit het gevaar, want hackers blijven zoeken naar kwetsbaarheden in systemen. Wie een sluis of een gemaal hackt, kan bijvoorbeeld deuren openzetten of sluiten en het water dus tegenhouden of juist laten wegstromen.

Handbediening

De Unie van Waterschappen zegt in een reactie dat het ''inderdaad voorkomt dat software eerder verloopt dan de levensduur van een systeem'', maar dat er dan voorzorgsmaatregelen zijn, zoals het uitschakelen van overbodige functies.

De unie voegt er aan toe dat leveranciers en waterschappen druk bezig zijn met veiligheid en dat er altijd systemen zijn om op terug te vallen. ''Sluizen en stuwen zijn ook altijd nog met de hand te bedienen. En je kunt nooit helemaal veilig zijn, je weet nooit wat er kan gebeuren'', aldus een woordvoerster.

Over de cyberbeveiliging van gemeenten en waterschappen wordt al langer geklaagd. Onder meer door slechte wachtwoorden blijken rioolgemalen en sluizen bijvoorbeeld gemakkelijk van afstand te bedienen.

''De economie en onze welvaart zijn afhankelijk van een goed werkende infrastructuur. Producten moeten vrij over de weg, het water en het spoor hun weg vinden'', reageert ondernemersvereniging Evofenedex. ''De hack van een containerterminal in de haven van Rotterdam, eerder dit jaar, toont dat belang aan. Die hack kostte het Nederlandse bedrijfsleven tientallen miljoenen euro's aan vertragings- en productieschade.''