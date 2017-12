Hackers stelen mogelijk 50 miljoen euro aan bitcoins van mining-marktplaats

De website van NiceHash is voor 24 uur stilgelegd. De marktplaats heeft zelf nog niet naar buiten gebracht hoe groot de schade precies is. Er loopt op dit moment een intern onderzoek.

"Dit is overduidelijk een zorgwekkende zaak en we werken er hard aan om dit in de komende dagen recht te zetten", schrijft NiceHash in een verklaring op Facebook. "Het incident is ook gemeld bij de juiste autoriteiten en politie en we werken met hen samen."

Volgens CoinDesk is er een transactie uitgevoerd met een bitcoinportemonnee die 4.736,42 bitcoins bevat. Deze bitcoins zijn op het moment 62 miljoen dollar waard, omgerekend ruim 50 miljoen euro.

NiceHash weet nog niet in detail hoe de hackers zijn binnengekomen, maar roept gebruikers op om uit voorzorg hun wachtwoorden te wijzigen.

Gebruikers kunnen op NiceHash computerkracht kopen en verkopen, die kan worden ingezet om nieuwe bitcoins te minen.

Waarde

De waarde van de bitcoin is de laatste weken in een wilde rit beland. Ruim een week terug kwam de bitcoin voor het eerst boven de 10.000 dollar, om daarna bijna direct door te stoten naar de 11.000 dollar. Daarna kelderde de koers flink tot zo'n 9000 dollar, om vervolgens de opmars te hervatten. Inmiddels wordt de bitcoin al voor meer dan 14.000 dollar verhandeld.

Het elektronische betaalmiddel bestaat sinds 2009 en is niet onomstreden. De bitcoin is ook veel gebruikt door criminelen, vooral vanwege de mogelijkheid om er volstrekt anoniem betalingen mee te verrichten.