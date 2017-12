Plannen voor droevige drol-emoji op de tocht

Het Unicode Consortium, dat bepaalt welke emoticons standaard worden ondersteund, heeft de 'droevige hoop poep' uit een voorstel voor een nieuwe set emoji teruggetrokken.

In de momenteel ondersteunde collectie emoji zit al een drol-figuur, dat door veel smartphonemakers met een lachend gezichtje wordt getoond.

Afgelopen zomer werd de droevige drol opgenomen in een lijst met mogelijke toevoegingen aan de Unicode-standaard. Buzzfeed meldde vorige maand echter dat hevige discussies waren ontstaan over het verdrietige uitwerpsel.

Typograaf Michael Everson noemde het bijvoorbeeld "beschamend" dat leden van Unicode-consortium voor het voorstel stemden. "Als een gewone gebruiker wil ik dit soort shit niet op mijn telefoon", schreef hij in een reactie (pdf).

Behalve over emoji gaat het Unicode Consortium ook over het standaardiseren van letters, leestekens en andere symbolen in alle talen die de wereld rijk is.

Aanpasbaar

In een update over de elfde versie van de emoji-standaard stelt Unicode dat nu wordt overwogen om de poep-emoji aanpasbaar te maken. Er zou dan nog maar één drol in de emojimenu's staan, maar deze zou via een submenu meerdere uitdrukkingen kunnen krijgen. Een soortgelijk mechanisme wordt gebruikt om 'reguliere' emojigezichten verschillende huidskleuren te geven.

In de nieuwe standaard komen waarschijnlijk voor het eerst roodharige mensen en figuren met grijs haar of een kaal hoofd. Ook worden een kangoeroe, lama, mango, cupcake, skateboard en brandblusser toegevoegd.

De uiteindelijke lijst zal in maart 2018 worden vastgelegd. Daarna moeten makers van besturingssystemen nog updates doorvoeren om de nieuwe emoji toe te voegen, waardoor ze vermoedelijk pas vanaf de tweede helft van 2018 bruikbaar zijn.