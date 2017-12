Inlog-app DigiD is 1,2 miljoen keer gedownload

Tot nu toe is de app 2,2 miljoen keer gebruikt om veilig mee in te loggen, meldt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

De DigiD-app werd eind maart geïntroduceerd als nieuwe manier om met tweestapsverificatie in te loggen. Die methode van inloggen is veiliger, omdat er naast een wachtwoord vaak een extra apparaat of tweede eenmalige code nodig is.

Wie de DigiD-app gebruikt, heeft geen wachtwoord of sms-code nodig om in te loggen bij overheidsdiensten. Op een smartphone is enkel een pincode nodig. Om in te loggen met een ander apparaat moet met de app een QR-code op het computerscherm worden gescand. De app is sinds 17 juli bij alle overheidsdiensten te gebruiken.

Extra controle

Daarnaast wijst de staatssecretaris op de mogelijkheid om de DigiD-app identiteitsbewijzen te laten controleren. Die functie heeft de Android-versie van DigiD sinds november. De app scant dan eenmalig de chip in een identiteitsbewijs van de gebruiker.

Eind november wordt die inlogmethode verplicht bij het online overschrijven van het kentekenbewijs bij de RDW (Dienst Wegverkeer). Later gaat de RDW ook experimenteren met het digitaal aanvragen van het rijbewijs. Dit gebeurt met een controle via de DigiD-app.

Ook in de zorg zal de controle met een volgens de staatssecretaris hogere betrouwbaarheid stapsgewijs worden ingevoerd. Voor iPhone-gebruikers is de methode niet beschikbaar, omdat Apple derden geen toegang geeft tot de nfc-scanner die nodig is om identiteitsbewijzen te scannen.