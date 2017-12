Mijndomein-websites waren dagenlang doelwit van DDoS-aanvallen

Hierdoor waren meerdere sites in het beheer van het bedrijf vertraagd of moeilijk bereikbaar. De aanvallen zouden in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn begonnen.

Bij een DDoS-aanval worden servers vanaf veel adressen tegelijkertijd gebombardeerd met verbindverzoeken. Websites raken hierdoor overbelast, waardoor ze moeilijker te bereiken zijn voor gewone bezoekers.

Volgens een woordvoerder van de domeinbeheerder was de aanval op dinsdagochtend afgeweerd. "We constateren dat het nu rustig lijkt", stelt het bedrijf. "Ook vanuit klanten ontvangen we geen nieuwe meldingen."

Meerdere aanvallen

De domeinbeheerder weet niet wie er achter de DDoS-aanvallen zat. Het zou gaan om meerdere aanvallen die kort achter elkaar werden uitgevoerd.

In november waren veel websites van Mijndomein offline door een storing.