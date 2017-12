YouTube versterkt team dat ongepaste video's identificeert

Dat blijkt dinsdag uit een aankondiging van YouTube-directeur Susan Wojcicki, die daarin ook strengere maatregelen voor het aanpakken van ongepast materiaal op het videoplatform belooft.

Wojcicki stelt dat YouTube een plek moet blijven waar "makers van content, adverteerders en kijkers kunnen floreren" en dat er daarom extra maatregelen getroffen moeten worden.

Ongepaste video's

YouTube kreeg de afgelopen weken kritiek te verduren vanwege de aanwezigheid van kindervideo's met gewelddadige of seksueel getinte inhoud. In reactie daarop werden al aangescherpte maatregelen aangekondigd. De dinsdag bekendgemaakte beleidswijzigingen richten zich hoofdzakelijk op "gewelddadig extremisme".

Google wil de verspreiding daarvan ook tegengaan door meer op zogeheten machine learning in te zetten. Volgens de internetgigant wordt tegenwoordig 98 procent van alle video's die extremistisch materiaal bevat automatisch geïdentificeerd.

Het Amerikaanse bedrijf belooft ook transparanter te worden over welke content verwijderd wordt en hoe dat in zijn werk gaat. Vanaf 2018 gaat Google periodiek rapporten publiceren waarin inzicht wordt gegeven in dit proces. De techgigant doet dit al geruime tijd voor zijn gelijknamige zoekmachine.

Reclame

Daarnaast stelt YouTube dat het advertentiebeleid op de schop gaat, om te voorkomen dat bepaalde kanalen reclame-inkomsten kunnen genereren of dat advertenties en de inhoud van een video een ongepaste combinatie vormen. Hoe het beleid precies verandert, is nog niet bekend. Wel belooft YouTube strengere eisen te stellen en meer menselijk toezicht in te voeren.

Verschillende adverteerders haalden hun reclames van YouTube toen eerder commotie ontstond over gewelddadige video's op de site. Zij vroegen of eisten van Google dat het maatregelen zou treffen om te voorkomen dat advertenties van deze bedrijven bij dergelijke ongepaste video's worden vertoond. Het is niet duidelijk wat de financiële impact van de actie door adverteerders is geweest.