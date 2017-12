Australië onderzoekt Facebook en Google wegens 'oneerlijke mediaconcurrentie'

Dat meldt Reuters maandag. De Competition and Consumer Commission (ACCC) wil weten of de verschuiving naar digitaal nieuws traditionele uitgevers beperkt om content te produceren.

Er bestaan zorgen dat de traditionele media lijden onder de verschuiving naar het internet. Zo zou er meer geld van adverteerders via de advertentiediensten van onder meer Google en Facebook naar online platformen gaan. Mogelijk worden offline media daardoor benadeeld.

Het onderzoek is onderdeel van grotere hervormingen voor de media in Australië. De overheid is bang dat de toekomst van de journalistiek en de kwaliteit van het nieuws in de komende jaren verslechtert. Ook bestaan er zorgen over de opkomst van nepnieuws.

De ACCC onderzoekt wil de techgiganten verder onderzoeken om "hun invloed in Australië volledig te begrijpen", aldus voorzitter Rod Sims.