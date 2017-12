'China goed voor kwart inkomsten van ontwikkelaars Apple App Store'

Dat zegt Apple-topman Tim Cook zondag in een toespraak op een cybertop in China.

Eerder dit jaar maakte Apple bekend dat ontwikkelaars in de afgelopen negen jaar meer dan 70 miljard dollar (62 miljard euro) via het platform hebben verdiend. Apple ontvangt een commissie van 30 procent op de meeste aankopen en abonnementen in de App Store.

In China kreeg het techbedrijf veel commentaar nadat het eerder dit jaar honderden apps uit de App Store in het land verwijderde. Daaronder bevonden zich berichtenservices en VPN-apps. Met een VPN kunnen Chinese internetters websites bezoeken die in het land worden gecensureerd.

Cook liet destijds weten de apps te hebben verwijderd om aan de wetgeving in het land te kunnen voldoen.