Ex-NSA-medewerker bekent schuld voor stelen geheime data

Dat schrijft de New York Times op basis van een persbericht van het Amerikaanse Ministerie van Justitie.

De 67-jarige Nghia Hoang Pho bekende schuld aan het stelen van vertrouwelijke informatie. Het is onduidelijk om welke data het precies gaat. Pho had zowel digitaal als op papier informatie in handen. De man stal geheime documenten tussen 2010 en 2015. In april verschijnt Pho voor de rechter voor het vergrijp, waarop een maximale straf van tien jaar in de gevangenis staat.

Russische hackers zouden de informatie vervolgens weer van Pho's computer hebben gestolen, via een lek in antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky. Dat zeggen overheidsbronnen tegen de New York Times. In het verleden heeft Kaspersky regelmatig gezegd niets met de Russische regering van doen te hebben.

Drie medewerkers

Pho is één van de drie medewerkers van de NSA die in de afgelopen twee jaar zijn opgepakt voor het stelen van vertrouwelijke informatie.

Begin dit jaar werd ook een voormalig NSA-medewerker aangeklaagd. De 52-jarige Harold Thomas Martin had 50 terabyte aan geheime informatie van de inlichtingendienst in huis. Martin begon in 1996 met het stelen van informatie. Naast NSA-documenten had hij ook informatie van de CIA en twee andere agentschappen gestolen.