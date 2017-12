Drie beveiligingsmanagers Uber stappen op na groot datalek

De leidinggevenden stapten vrijdag op, bevestigt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. De topmensen vertrekken na kritiek van directeur Dara Khosrowhahi op eerdere werkwijzen, stelt een bron.

In 2016 was er een groot lek bij Uber, waardoor data van 57 miljoen gebruikers op straat kwam te liggen. Dat maakte Uber-directeur Dara Khosrowshahi de afgelopen maand bekend. "Niets hiervan had mogen gebeuren", stelde hij.

Over het vertrek hebben de leidinggevenden zelf geen reactie gegeven. In november werden Ubers beveiligingsbaas Joe Sullivan en zijn tweede man Craig Clark ontslagen wegens het verzwijgen van de hack.

Datalek

Uber betaalde hackers 100.000 dollar in 2016 om de gegevens te verwijderen en het lek stil te houden. De voormalig ceo van het bedrijf, Travis Kalanick, was op de hoogte van de hack.

Volgens Khosrowshahi zijn er geen indicaties dat er fraude is gepleegd door het lek. "We houden alle accounts in de gaten en zullen waar nodig vervolgacties ondernemen door middel van fraudebescherming."