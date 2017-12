Politie houdt twee mannen aan voor phishing

Dat maakt de politie vrijdag bekend. De mannen worden ervan verdacht zich als medewerkers voor te doen van het online advertentieplatform Marktplaats.

Dat deden ze telefonisch. Aan slachtoffers vertelden de mannen dat hun account was gehackt of was besmet met een virus. Daarna vroegen ze om inloggegevens. Deze vorm van oplichting wordt ook wel phishing genoemd.

De daders konden met deze gegevens inloggen op de Marktplaatsaccounts van de slachtoffers. Via deze accounts boden ze onder meer telefoons aan, die na de verkoop niet werden verstuurd. Het al verzonden geld werd al wel gepind door de oplichters.

Opgepakt

Na meerdere aangiftes werd een onderzoek gestart, dat leidde naar twee mannen: een 21-jarige Rotterdammer en een man zonder vast woon- of verblijfplaats. Ze zijn beide opgepakt. Wat de exacte schade is, is vooralsnog onduidelijk. Dat komt omdat nog niet alle gedupeerden bekend zijn.

Marktplaats benadrukt dat gebruikers nooit om wachtwoordgegevens wordt gevraagd. Het advies is dan ook om zulke informatie nooit af te geven.