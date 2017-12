Russische hacker opnieuw veroordeeld in VS

De 33-jarige Roman Seleznev kreeg veertien jaar celstraf in de staat Georgia en daar bovenop nog eens veertien jaar in de staat Nevada. Bovendien moet hij 53 miljoen dollar terugbetalen, omgerekend zo'n 45 miljoen euro.

Seleznev zit al een straf van 27 jaar uit in de staat Washington. Hij moet de drie straffen gelijktijdig uitzitten. De hacker werd in 2014 op de Maldiven gearresteerd en eind 2016 al door een jury schuldig bevonden aan hacken van bedrijfscomputers.

Hackersgroep

Seleznev opereerde onder de schuilnamen Track2, Bulba en Ncux. Hij maakte deel uit van een hackersgroep die Carder.su wordt genoemd. Die stal de gegevens van creditcards van zeker vijfhonderd Amerikaanse bedrijven. Die werden voor zeker 169 miljoen dollar (142 miljoen euro) opgelicht.

In totaal zijn 55 vermeende leden van Carder.su aangeklaagd. Van hen zijn 33 al veroordeeld.

Seleznev zorgde er onder meer voor dat de bende in 2008 toegang kreeg tot 45,5 miljoen betaalpassen van een bank in Atlanta. De gegevens werden gestolen en in twaalf uur tijd haalde de bende meer dan 9 miljoen dollar op uit 2.100 geldautomaten in 280 steden over de hele wereld.

De Amerikaanse speurders zaten Seleznev bijna tien jaar op de hielen. De hacker is de zoon van Valeri Seleznev, die lid is van het Russische parlement voor de ultranationalistische Liberaal Democratische Partij Rusland.