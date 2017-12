Samsung rondt test met 5G-netwerk in Japanse trein af

Dat maakte Samsung op zijn website bekend.

Samsung en KDDI slaagden erin een 5G-verbinding op te zetten. Er werd een internetsnelheid in de trein gemeten van 1,7 Gbps terwijl hij ruim honderd kilometer per uur reed. Daarvoor gebruikten de bedrijven een 5G-ontvanger en -router. De test werd uitgevoerd tussen 17 en 19 oktober in de Japanse stad Saitama, nabij Tokio.

Bij de test was een camera in de trein aanwezig, die 4K-beelden opnam en over het netwerk verzond. Daarnaast werd bewezen dat een video met 8K-resolutie gedownload kon worden aan boord van de trein. Samsung zegt dat de test aantoont dat 5G-apparaten ingezet kunnen worden voor verbeterde wifi in de trein.

5G-teststeden

Woensdag werd bekend dat een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland een officiële teststad voor de mobiele netwerktechnologie 5G benoemt.

De Europese Commissie riep EU-lidstaten eerder op om '5G-steden' aan te wijzen, waar de nieuwe netwerken getest kunnen worden. De bedoeling is dat in 2020 een werkend 5G-netwerk beschikbaar is in deze steden.