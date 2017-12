Podcast: Verwaarloost Apple de Mac en komt eindelijk die superaccu?

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (10 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Apple-lek

Apple werd deze week in verlegenheid gebracht door een lek in MacOS waardoor zondere moeite elke Mac gekraakt kon worden. Het lek is inmiddels gedicht, maar hoe kon dit Apple overkomen? Heeft het te maken met de verwaarlozing van de Mac waarvan Apple beschuldigd wordt?

Superaccu

Samsung werkt aan een superbatterij van grafeen die vijf keer sneller moet opladen en een hogere capaciteit heeft. We krijgen heel vaak dit soort beloftes, maar de superaccu is nog niet verkrijgbaar. Waarom worden er alleen kleine stappen gezet in de ontwikkeling van accu's voor onze smartphones en tablets? En komt de superaccu er nu dan echt?

