'Taxi-app Lyft ziet omzet verdrievoudigen na schandalen bij concurrent Uber'

Dat blijkt uit vertrouwelijke cijfers die zijn ingezien door The Information. De site meldt dat Lyft in de eerste helft van het jaar een omzet van 483 miljoen dollar (405 miljoen euro) draaide. Een jaar eerder was dat nog zo'n 150 miljoen dollar.

Lyft draaide een verlies van 206 miljoen dollar, vergeleken met 283 miljoen dollar in dezelfde periode van 2016. Het verlies per rit is gedaald van 4 dollar naar 1,20 dollar.

De taxidienst lijkt te profiteren van de schandalen die Uber in het afgelopen jaar hebben geplaagd. Het bedrijf kwam onder meer negatief in het nieuws vanwege een seksistische bedrijfscultuur, ontwijking van toezichthouders en wangedrag van de inmiddels ontslagen directeur Travis Kalanick. Op sociale media riepen grote groepen gebruikers meermaals op om Uber te boycotten.

Qua omzet is Lyft nog altijd een stuk kleiner dan Uber, dat in de eerste helft van het jaar een omzet van 3 miljard dollar en verlies van zo'n 2 miljard dollar had. Maar Uber is ook in veel meer landen beschikbaar, terwijl Lyft alleen in Amerikaanse steden te gebruiken is.

Datalek

In de afgelopen twee weken werd bekend dat Uber vorig jaar een enorm datalek heeft verzwegen. Donderdag stuurde Tony West, het kersverse hoofd juridische zaken van Uber, een memo aan zijn collega's waarin hij dat veroordeelt.

Hij refereerde ook naar de rechtszaak met Google-zuster Waymo, waarin deze week bewijs boven tafel kwam dat Uber in het verleden zijn concurrenten probeerde te bespioneren. "Ik begrijp dat dit gedrag niet meer voorkomt bij Uber; dat dit werkelijk een overblijfsel van het verleden is", schrijft hij in het memo, dat door Recode is gepubliceerd.

"Om glashelder te zjin: als iemand nog werkt aan enige vorm van kennisgaring over de concurrentie die de spionage van individuen omhelst, stop daar dan nu mee."