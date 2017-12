Facebook-advertenties op basis van etniciteit tijdelijk niet meer mogelijk

Dat heeft Sheryl Sandberg, algemeen directeur bij Facebook, in een brief aan CBC-bestuurslid Cedric Richmond geschreven, meldt TechCrunch donderdag.

Facebook kwam eerder in november onder vuur te liggen, nadat bleek dat advertenties voor huizenverkoop of -verhuur verborgen konden worden voor mensen met een Afro-Amerikaanse, Aziatisch-Amerikaanse of Latino-afkomst.

Dat is mogelijk in strijd met de Amerikaanse wet. Daarnaast druist het in tegen de verscherpte regels die Facebook eind vorig jaar invoerde.

Onderzoek

Nu gaat het medium uitzoeken hoe het er voor kan zorgen dat de dienst niet op een discriminerende manier gebruikt kan worden. Tot er een oplossing is gevonden, is het verbergen van advertenties voor mensen met een bepaalde ethnische afkomst niet mogelijk.

Facebook gaat daarnaast kijken hoe adverteerders de functie gebruiken bij andere "gevoelige groepen", bijvoorbeeld leden van de LHBT-gemeenschap en mensen met lichamelijke afwijkingen.