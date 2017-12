Twitter-medewerker die account Trump deactiveerde spreekt van 'vergissing'

De medewerker in kwestie is de Duitser Bahtiyar Duysak, meldt TechCrunch donderdag. De website interviewde hem in Duitsland.

Duysak werkte in opdracht van Twitter op de afdeling die overtredingen van de gebruikersvoorwaarden onderzoekt. Het Trump-incident deed zich voor op de laatste dag dat Duysak daar werkte, vlak voordat hij weer terug naar Duitsland zou vertrekken.

Het Twitter-team ontving een melding dat Trump de voorwaarden van Twitter had geschonden. Duysak zegt dat hij het proces startte om het account te deactiveren, zonder te verwachten dat dat ook daadwerkelijk zou gebeuren. Pas toen in het nieuws kwam dat het account van Trump 11 minuten lang geblokkeerd was, ontdekte Duysak wat er was gebeurd.

Nieuwswaardig

Omdat Twitter eerder al had besloten dat de tweets van Trump nieuwswaardig waren, en daarom niet in strijd konden zijn met de voorwaarden van het sociale netwerk, dacht Duysak dat zijn actie geen praktische gevolgen zou hebben. Het is niet precies duidelijk hoe het account toch gedeactiveerd kon worden.

Op sociale media werd de toen nog anonieme Twitter-medewerker door veel gebruikers geprezen als een held. Zo voelt hij zich echter niet, zegt Duysak. Ook maakt hij zich geen zorgen over eventuele juridische gevolgen. "Ik heb niemand gehackt. Ik deed niets wat ik niet mocht doen."