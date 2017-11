Brabantse hacker gezocht voor oplichting internationale bedrijven

De politie zegt dat de 47-jarige man op dit moment voortvluchtig is. Woningen van de Brabander en van enkele familieleden zijn woensdag doorzocht.

De man hackte mailaccounts van een bedrijf in België dat op het punt stond om vliegtuigonderdelen te verkopen aan een bedrijf in Jordanië. In de mails veranderde de Brabander het rekeningnummer waarop de Jordaniërs geld moesten overmaken. Dat gebeurde vervolgens.

In totaal zou een half miljoen euro gemoeid zijn met de verkoop. Het is onduidelijk hoeveel daarvan al was overgemaakt. Banken konden honderdduizend euro terughalen.

Witwassen

De fraude werd bekend toen de Belgische verkoper ontdekte dat er geen geld was binnengekomen. Dat bleek op de rekening van de hacker te staan. Vervolgens maakte de Brabander het geld snel over naar meer dan twintig bekenden, die het geld pinden en contant aan hem overhandigden. Zij worden verdacht van witwassen.

Na het bedrog stuurde de hacker ook nog een mail naar de politie. Dat deed hij uit naam van het Belgische bedrijf. In het bericht schreef hij dat de aangifte van fraude was ingetrokken.