'Verlies bij Uber stijgt naar 743 miljoen dollar'

Dat blijkt uit documenten in handen van Financial Times.

Daarmee is het verlies van het bedrijf met 14 procent gestegen ten opzichte van afgelopen kwartaal. Het bedrijf begon in 2017 met het delen van kwartaalcijfers, waardoor het niet mogelijk is het verlies te vergelijken met een jaar eerder.

Bij het bedrag worden rente, belastingen en compensatie voor aandeelhouders niet meegerekend. Gebeurt dit wel, dan boekte Uber een verlies van 1,5 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

SoftBank

De omzet van Uber steeg naar 2 miljard dollar, 14 procent meer dan het vorige kwartaal. De kwartaalcijfers werden met aandeelhouders gedeeld omdat SoftBank een grote investering probeert af te ronden. De investeerder heeft bestaande aandeelhouders een voorstel gedaan om aandelen met korting over te nemen.

Volgens de Financial Times is het verlies deels te wijten aan de stijgende rechtbankkosten. Uber staat onder andere tegenover Google-zuster Waymo, wegens het mogelijk stelen van documenten over zelfrijdende auto’s.

De taxi-app wordt ook aangeklaagd vanwege een groot datalek dat in 2016 plaatsvond, maar een jaar lang werd verzwegen. De gegevens van 57 miljoen accounts werden gestolen, maar Uber betaalde 100.000 dollar aan de hackers om dat stil te houden.

Dinsdag maakte de Amerikaanse staat Washington bekend dat het Uber aanklaagt en een miljoenenvergoeding eist. Het is in de staat verplicht om beveiligingslekken te melden. Ook de stad Chicago startte al een vergelijkbare rechtszaak. Daarnaast wordt het verhullen van het datalek onderzocht door Europese privacywaakhonden.