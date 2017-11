Waymo-zaak tegen Uber uitgesteld wegens achtergehouden bewijs

Dat meldt Reuters dinsdag. Waymo verzocht eerder op de dag al de zaak uit te stellen, omdat op het laatste moment een brief als nieuw bewijs bij de rechter is ingeleverd.

De rechter in de zaak is fel op de advocaten van Uber. "Hoe vaak heeft u hier al gestaan om uw excuses aan te bieden voor iets dat Uber heeft gedaan met het achterhouden van documenten", vroeg rechter Alsup. "Ik kan niet langer vertrouwen wat u zegt, omdat het al zo vaak niet waar is gebleken", meldt verslaggever Carolyn Said van de San Francisco Chronicle.

Bewijs vernietigen

De brief waardoor de rechtszaak nu wordt uitgesteld, werd door het Amerikaanse Openbaar Ministerie overhandigd en is afkomstig van de voormalige Uber-beveiligingsmedewerker Richard Jacobs.

Die Jacobs werd door de rechter gehoord over de inhoud van die brief, die niet openbaar bekend is gemaakt.

Jacobs verklaart dat Uber aparte apparaten gebruikte om met derde partijen te communiceren over onderzoek naar Uber-tegenstanders. Op die manier zouden de berichten niet op de servers van Uber komen te staan.

Met die strategie zou Uber volgens de brief gevoelige documenten hebben willen verbergen of vernietigen, om onderzoek van de overheid te dwarsbomen. De strategie zou zijn opgezet door Uber-medewerker Craig Clark, die bij het bedrijf is ontslagen wegens het verzwijgen van een grootschalige hack, die vorige week aan het licht kwam.

Volgens de brief van Jacobs zou Uber een speciale marktanalyse-groep hebben die "louter bestond om bedrijfsgeheimen, software en informatie van tegenstanders te verkrijgen". Jacobs zou die informatie bij Uber via gesprekken met zijn manager en collega's te weten zijn gekomen.

Na vragen van de juristen van Waymo in de rechtbank, nam Jacobs echter afstand van die claim in zijn brief.

Zelfrijdende auto's

Waymo verdenkt Uber van de diefstal van 14.000 documenten over technologie voor zelfrijdende auto’s. De informatie zou zijn gestolen door voormalig Waymo-medewerker Anthony Levandowski.

Die richtte na zijn vertrek startup voor zelfrijdende vrachtwagens Otto op, die vervolgens door Uber is overgenomen. Volgens Waymo nam Levandowski bij zijn vertrek geheime bedrijfsinformatie mee, die via de overname bij Uber terecht is gekomen.

De rechtszaak zou eigenlijk op 4 december beginnen. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak nu van start gaat.