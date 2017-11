KPN haalt eigen doelstelling voor uitbreiding snel internet niet

Dat stelt de Consumentenbond na een peiling van de mogelijke maximale snelheid van KPN-verbindingen bij 250.000 adressen.

Volgens de Consumentenbond heeft KPN zich niet aan zijn eigen voornemen gehouden om tenminste 85 procent van de Nederlandse huishoudens eind 2016 van zeer snel internet te voorzien. KPN verstaat onder zeer snel internet een verbinding van minstens 100 Mbps.

KPN beloofde begin 2015 om zijn aanbod breedbandverbindingen in Nederland flink te verhogen. Op dat moment kon 50 procent van de huishoudens een snelheid van minstens 100 Mbps halen.

Doelstellingen bijgesteld

KPN herkent zich niet in het percentage dat de Consumentenbond noemt, maar erkent wel dat de eerder uitgesproken ambitie van 85 procent nog niet is gehaald.

Dat komt omdat het bedrijf zijn doelstellingen inmiddels iets heeft bijgesteld. De laatste tijd is bijvoorbeeld ook veel geïnvesteerd in het wat sneller maken van het internet op plekken waar het internet nog erg traag was.

Volgens eigen cijfers van KPN zou inmiddels ongeveer driekwart van de huishoudens in Nederland technisch gezien toegang hebben tot een verbinding van 100 Mbps of meer, in plaats van de 62 procent waar de Consumentenbond op uitkomt.

Niet iedereen maakt daar gebruik van, bijvoorbeeld omdat mensen een goedkoper abonnement hebben. Bij 93 procent van de adressen kan nu worden geïnternet met een snelheid van 40 Mbps of meer, aldus KPN.

Algemeen sneller

Toch constateert de Consumentenbond in zijn onderzoek dat sneller internet via DSL door groeit. Zo is de groep gebruikers met langzaam DSL-internet van tussen de 1 en 24 Mbps met 30 procent niet meer de grootste.

Die groep is ingehaald voor de gebruikers met een snelheid van 100 Mbps of meer. Hoewel zo'n driekwart technisch gezien toegang heeft tot die snelheid, gebruikt in de praktijk zo'n 38 procent van de gebruikers die snelle verbinding, volgens de Consumentenbond.